Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nadal ATP Finalleri'nde ilk yenilgisini aldı
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Avusturyalı Dominic Thiem, İspanyol Rafael Nadal'ı 2-0 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, üçüncü gün maçlarıyla devam etti.
Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı üçüncü günün açılış maçında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 3 numaralı seribaşı Thiem karşılaştı.
İki saat 26 dakika süren mücadelede rakibini 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Thiem, geçen yıl final oynadığı sezon sonu turnuvasında ikinci galibiyetini aldı. Nadal ise ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı.
Sıradaki Haber
Serbest dalışçı Fatma Uruk dünya rekoru kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz