Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Nacer Chadli Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Monaco'dan Belçikalı Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
"Kulübümüz, Monaco’dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.
Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek. Nacer Chadli’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
HOŞ GELDİN @NChadli— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 10, 2020
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Etiketler: Nacer Chadli Medipol BaşakşehirSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:09
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