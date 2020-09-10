Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini belirten Ayhancan Güven, "Takımımla beraber bu sezon şampiyonluk hedefiyle başlamıştık. Arabayı geliştirmek için güzel planlarımız vardı ama salgın bizi de etkiledi. Takımım da Fransa'nın güneyinde yer alıyor. Fransa'da salgın yoğundu ve sezona istediğimiz gibi hazırlanamadık." dedi.

İtalya Grand Prix'sinde aracının lastiğinin patladığını ve yarıştan puan alamadıklarını aktaran Ayhancan Güven, "Sezondan 2 galibiyetle ayrıldık, 4 kez podyum yaptık. İyi sonuçlar aldık ama şampiyonada üçüncülük geldi. Hedefimiz olan birinciliğe yetmedi. Son İtalya yarışında da şampiyonluk şansımız devam ediyordu ama hafta boyunca yeterince hızlı değildik. Yarışta da lastiğim patladı. Yine de şampiyonayı 3. sırada tamamladık." diye konuştu.

"Çok önemli 2 pistte İstiklal Marşı'mızı dinlettik"

Ayhancan Güven, İngiltere ve Belçika yarışlarında birinci olduğunu hatırlattı.

"Bu sene çalışma düzenime uygun bulduğum için bu takımla devam etme kararı aldım. Tabii Covid-19 salgınıyla beraber tüm planlar alt üst oldu. Takımımla yaptığımız plana göre şampiyonluk şansımız yüksekti ama pandemiye rakiplerimiz kadar iyi adaptasyon sağlayamadık. Bu belki de şampiyonluğa maloldu. Porsche Süper Kupa gibi büyük bir şampiyonayı, dünyanın en prestijli tek marka kupasını 3. sırada bitirmek ne olursa olsun önemli. İngiltere ve Belçika'da çok önemli 2 galibiyet aldık. Çok önemli 2 pistte İstiklal Marşı'mızı dinlettik."

Salgın başladığında yarışlar için Avrupa'ya gittiğini ve 6 aydır Türkiye'ye dönemediğini dile getiren başarılı sürücü, "Hem yarışların arka arkaya olmasından hem seyahat sırasında virüs kapma riskinden dolayı Türkiye'ye gelemedim." ifadelerini kullandı.

Ayhancan Güven, 12-13 Eylül tarihlerinde Magny Course Pisti'nde düzenlenecek Porsche Carrera Cup Fransa serisinde Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.

"Fransa serisinin son 2 senedir şampiyonuyum. Burada hedefim arka arkaya 3. şampiyonluğumu almak. Orada 9 yarış yapacağız. Takımla beraber ona odaklanıyoruz."

Ayhancan Güven, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteklerinin başarılarında önemli payı olduğunu aktardı.

"Ben 18 yaşında Türkiye şampiyonu olduğumda, yurt dışına çıkabilmek için gerekli imkanı bana bakanlığımız ve federasyonumuz verdi. Bu destek sayesinde dünyanın en üst seviye yarışlarında kendimi kanıtlayabiliyorum. Porsche gibi önemli bir markaya pilot olarak seçildim. Bakanlığımızın ve federasyonumuzun sporcuların arkasında duruyor olması çok değerli."