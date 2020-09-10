Türkiye'de bisiklet sporunun en iddialı merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, uluslararası organizasyonların da tercih edilen merkezi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kayakseverlerin vazgeçilmezi haline gelen Erciyes, yaz aylarında da farklı branşlardaki bisiklet tutkunlarını ağırlıyor.

Bu yıl Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından en fazla yarış düzenlenen merkez unvanı alan Erciyes, Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları için 13 ülkeden gelen 200'ün üzerinde sporcuya ev sahipliği yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kolombiya Colnago CM Kadın Bisiklet Takımı’ndan Carolina Upegui, kamp için Erciyes'i tercih etmenin isabetli bir karar olduğunu söyledi.

20'den fazla farklı merkezde kamp yaptığını ve yarışlara katıldığını aktaran Upegui, "Biz Kolombiyalıyız. Kolombiya'da dağ çok. Yüksek bir yerde yaşıyoruz. Son altı aydır da İspanya'dayız. Burası İspanya'ya göre daha zor ve daha iyi. Erciyes ile İspanya arasında çok fark var. Yarışları ve kamp yerini çok beğendik. Buraya kesinlikle tekrar geleceğiz." dedi.

Kampların bisiklet sporcuları için önemine de değinen Carolina Upegui, "Biz burayı çok beğendik. Otel, tesisler, yollar, hava her şey çok güzel. Yarışlar ve kamp dönemi bizim için çok verimli geçiyor. Yarışlarda bol miktarda yokuş mevcut. Bu güzergahlarda kendimizi test etme imkanı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Rusya Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Denis Smyslov ise Erciyes'in bisiklet sporcuları için bulunmaz bir yer olduğunu belirtti.

Denis Smyslov, "Bu kadar yüksekte konaklıyorsunuz. Hem yüksekte antrenman şansı hem yüksekten iniş hem de çıkış güzergahlarındaki yolların genişliği antrenman için mükemmel bir ortam hazırlıyor. Burada geçirdiğimiz 3 hafta boyunca pandeminin ne kadar önemsendiğini gördüm. Otel personeli bu konuda çok titiz. Hastane otellerinde bile hijyene bu kadar önem gösterilmiyor." ifadelerini kullandı.

Bisiklet eğitmeni ve kampı uzmanı Mustafa Kemal Canfeda da Erciyes'in dünyanın en ünlü bisiklet sporcularını ağırladığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Canfeda, Rusya, Ukrayna, ABD, Kolombiya, İsrail, Azerbaycan, Belçika başta olmak üzere çok sayıda ülkenden 200'e yakın sporcunun Erciyes'i tercih etmesinin ülke adına gurur verici bir tablo olduğunu aktardı.

"Sporcular burada antrenman kampı yapıyor ve yarışlara katılıyor. Sporcular burayı çok sevdi. Özellikle Hacılar Kapı'da biten yarışta neredeyse duvara tırmandılar. Bu kadar zorlu olmasına rağmen sporcular hayran kaldı. Çünkü sporcular antrenman kampında kendisini test etmek istiyor. Maksimum zorluğu görmek istiyor. Kolay bir antrenman kampı geçirince gittikleri yarışlarda hüsrana uğruyorlar."