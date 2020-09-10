Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde 128 kez karşılaştı.

Lig tarihindeki en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 69 mağlup ederek alan siyah-beyazlı ekip, en fazla yenilgiyi ise (47) Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Süper Lig'de en çok golü (190) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, kalesini en çok (153) Galatasaray'a kapatamadı.

Ligin yeni takımlarından Hatayspor ile tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Siyah-beyazlı takımın 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle: