Londra ekibiyle ilk üç maçını kazanan Mourinho son olarak ligde Manchestar United'a 2-1 ile boyun eğdi ve galibiyet serisi sona erdi.

Geçilmesi güç defans takımlarıyla bilinen Portekizli çalıştırıcı bu kez kendi takımının defansından şikayetçi.

Ligde karşılaşacakları Burnley maçı öncesi yaptığı açıklamada geride kalan 4 maçta 8 gol yediklerini hatırlatan Portekizli çalıştırıcı defanstaki açığın tüm takımın sorunu olduğunu ifade etti.

Mourinho "Takımın soyunma odasında da otobüste de üzgün oyuncular görüyorum. Üzgün değil kızgın ve reaksiyon gösteren oyunculara ihtiyacımız var. Çünkü üzgün olmak pasif bir iştir" dedi.

Tottenham ligde16. haftaya girilirken 8. sırada ve şampiyonlar Ligi potasının 9 puan gerisinde bulunuyor.

Kaynak: TRT SPOR