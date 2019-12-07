İki takım arasında geride kalan 32 maçtan 21'ini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 68 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. İkinci devre Vodafone Park'taki müsabakadan ise Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş, son dönemde kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 8 maçın 5'inde puan kaybetti.

Ligdeki son 8 karşılaşmada taraflar üçer galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Kasımpaşa, evindeki son 4 maçı kaybetmedi

Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 4 müsabakada ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1, geçen sezon 4-1 galip geldi, 2017-2018'deki müsabaka ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Musabaka saat 19.00'da başlayacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada puan elde edemeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Beşiktaş karşısında son vermeyi hedefliyor.

Kemal Özdeş'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıkacak lacivert-beyazlı takım, 14. haftaya 12 puan ve averajla 15. sırada girdi.

Takımda 7 eksik

Kasımpaşa'da 7 futbolcu, sakatlık ve cezalar nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara ile Jorge Fernandes, sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Abdul Rahman Khalili ve Olivier Veigneau da sahada olamayacak.

Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Ricardo Quaresma ile Mustafa Pektemek, görev verilmesi halinde eski takımları Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.

Kaynak: AA