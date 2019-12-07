Spor
Galatasaray Alanyaspor maçına hazır07 Aralık 2019 Cumartesi 01:38 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 01:39
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
[Fotoğraf: AA]
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme hareketleri ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Galatasaray, saat 20.00’de Türk Telekom Stadı'nda başlayacak karşılaşma için tesislerde kampa girdi.
Kaynak: AA