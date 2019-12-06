Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'da düzenlenen 24'üncü Körfez Uluslararası Kupası'nda Katar Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmadan 4-2 yenik ayrıldı.

Bunun üzerine, BAE Futbol Federasyonu Hollandalı teknik direktör Bert van Marwijk'in görevine son verdi.

[Hollandalı teknik direktör Bert van Marwijk. Fotoğraf: Gulf News]

Sonradan katılma kararı almışlardı

Kuveyt merkezli "Al Ra'i" gazetesinin haberinde, daha önce katılmama kararı alan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn de dahil olmak üzere tüm takımların 24. Körfez Uluslararası Kupası'na katılacağı ifade edilmişti.

BAE Futbol Federasyonu da (UAEFA) sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Körfez Kupası Futbol Federasyonu'nun, UAEFA'yı yeniden davet etmesi üzerine kupa karşılaşmalarına katılma kararı alındığını duyurmuştu.

Abu Dabi Veliaht Prensinin eski Danışmanı Profesör Dr. Abdulhalık Abdullah da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Körfez krizinin çözümünde önemli gelişmeler olduğunu belirtmişti.

Katar'a abluka

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: NewYork Times