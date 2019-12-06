Latin Amerika ülkelerinde son yüz yıl içinde onlarca darbe yaşandı. ABD'nin desteklediği bu darbeler, kıtada domino etkisi yarattı.

Birçok ülkede Washington ile uyumlu hükümetler iş başı yaptı.

3 ülke hariç...

Küba, Venezuela ve Nikaragua yönetimleri Washington'ın politikalarına karşı çıkıyor.

Konuyla ilgili TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, ABD'nin doğrudan doğruya müdahale ettiği alanlar bulunduğunu, tüm olası önlemler ve yaptırımlar masadadır diye kendilerinin de söylediğini, yani müdahale bulunduğunu söylemek yanlış olmayacağını söyledi.

"ABD'ye tırnak içinde biat etmeyen diyelim ya da ilişkilerinde önceliği Amerika'ya vermeyen ülkelerin doğal olarak ABD'nin tepkisi ile karşılaştığını görüyoruz."

Nikaragua'ya yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medyada paylaştığı mesaj da gözleri Nikaragua'ya çevirdi.

"ABD Nikaragua'da demokrasinin yeniden inşası için harekete geçiyor. Başkan Trump'ın geçen yıl imzaladığı kararname ile 10 üst düzey yetkili ve varlığa yaptırım uygulanmıştı. Peki sırada kim var?"

Pompeo, protestolara yaklaşımı nedeniyle Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya tepkisini de dile getirdi.

Zaman zaman Küba yanlısı yönetimlerin göreve geldiği Nikaragua, Panama Kanalı'na alternatif bir kanal yapmak için Çin ile anlaştı.

Rusya'nın da destek verdiği proje henüz hayata geçirilemedi.

Venezuela Washington'ın hedefinde

Dünyada en yüksek petrol rezervine sahip ülke olan Venezuela da Washington'ın hedefinde.

Başkan Nicolas Maduro, darbe girişimlerini güçlükle bastırdı. Uzun süre devam eden gösteriler de Venezuela'yı kaosa sürükledi.

Protestolar, Latin Amerika'da diğer bölgelerden farklı sonuç veriyor. Bazen yönetimleri bile değişebiliyor.

Morales'in yerine, ABD'nin desteklediği geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez geldi.

Washington'ın yaşanan darbe ile ilgili "demokrasi" yorumu yapması dikkat çekti.

ABD'nin kıskacına girmeyen son Latin ülkesi Küba...

Fidel Castro'nun ölümünün ardından da Havana yönetimi mevcut politikasını devam ettireceğini açıkça dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber