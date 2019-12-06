ABD'de Ronald Reagan Binası'nda düzenlenen ve birçok ülkenin Washington büyükelçiliğinin yer aldığı "Winternational Embassy Showcase" adlı etkinliğin açılışını, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Marie Royce yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi de Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin de katkılarıyla bir stant açtı.

Türkiye'yi ve Türk kültürünü anlatan kitapçıkların yanı sıra Türk çayı, Türk kahvesi ve kadayıf tatlısının da ikram edildiği stantta sunulan Türk simidi yoğun ilgi gördü.

[Fotoğraf: AA]

"Amerikan toplumuna en doğru şekilde hitap etmeye çalışıyoruz"

YEE Washington Müdürü Halid Bulut, etkinliğe 60'tan fazla ülkenin katıldığını vurguladı.

Etkinlikte yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Bulut, "Büyükelçiliğimizin destekleri ile YEE olarak ülkemizi pek çok farklı ülkenin bulunduğu bir ortamda temsil ediyor ve ülkemizin en kıymetli değerlerini farklı kültürden insanlarla buluşturuyoruz. Katılımcıların gösterdiği ilgi gerçekten sevindirici, özellikle simide ve Türk kahvesine olan ilgi muhteşem" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Halid Bulut, etkinlikte binden fazla kişiye ulaştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"YEE olarak yaklaşık 2,5 yıldır Washington'da faaliyet gösteriyoruz. Her türlü fırsatı pozitif bir şekilde kullanmak için çaba gösteriyoruz. Türkçe kurslarımız, mutfak, sinema programlarımız, güncel diplomasinin her türlü aracını kullanarak Amerikan toplumuna en doğru şekilde hitap etmeye çalışıyoruz. Burası da bizim için güçlü bir imkan oldu."

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA