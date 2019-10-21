Yiyecekten içeceğe, bilimden politikaya, galaksiden bölgesel kelimelere...

Oxford İngilizce Sözlüğünün ekim ayı güncellemesinde, sözlüğe onlarca kelime eklendi.

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Bunların arasında Türkiye'den de bir yiyecek yer alıyor. Sokak köşelerinde, evde, kafelerde ve daha birçok yerde bulabileceğiniz bir lezzet... Simit. Simidin sözlükteki karşılığı ise şöyle:

"Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü."

Kaynak: Oxford English Dictionary