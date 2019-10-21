Yaşam
Kahvaltıların vazgeçilmezi simit Oxford Sözlüğü'ne girdi21 Ekim 2019 Pazartesi 14:45 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 15:29
Oxford İngilizce Sözlüğüne birçok yeni kelime eklendi. Bunlardan biri de Türkiye'nin vazgeçilmez lezzeti simit.
[Fotoğraf: Getty]
Yiyecekten içeceğe, bilimden politikaya, galaksiden bölgesel kelimelere...
Oxford İngilizce Sözlüğünün ekim ayı güncellemesinde, sözlüğe onlarca kelime eklendi.
Sözlüğe eklenen kelimeler için tıklayınız
Bunların arasında Türkiye'den de bir yiyecek yer alıyor. Sokak köşelerinde, evde, kafelerde ve daha birçok yerde bulabileceğiniz bir lezzet... Simit. Simidin sözlükteki karşılığı ise şöyle:
"Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü."
Kaynak: Oxford English Dictionary
Etiketler: Türk lezzeti simit oxford ingilizce sözlüğü