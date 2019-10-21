Sonbahar renklerine bürünen Van'daki Muradiye Şelalesi, tablo gibi güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bendimahi Çayı'nda bulunan ve bu mevsimde yağmurlarla debisi yükselen şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerden biri olan şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye gelen fotoğraf tutkunları, yağlı boya tabloları aratmayan manzarayı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Halk Eğitim Merkezince açılan fotoğraf kursunda eğitim alan öğrenciler de şelalede fotoğraf çekerek derslerde öğrendikleri teknikleri uygulama imkanı buldu.

Kursiyerlerden Zafer Dedebali, kurslarda öğrendikleri teknikleri uygulayabilmek için şelaleyi tercih ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Muradiye Şelalesi çok güzel bir yer"

Dedebali, "Muradiye Şelalesi çok güzel bir yer. Havası, doğası insanları cezbediyor. Bizim gibi birçok kişi sonbaharda buraya fotoğraf çekmeye, gezmeye geliyor. Şu anda bu yoğunluğu görebiliyoruz" dedi.

Şelaleye gezmeye gelenler de yaklaşık 50 metre uzunluktaki asma köprüden geçerek fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA