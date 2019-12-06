Hollanda'nın ilk operasyonel F-35 Lightning II uçağı, Leeuwarden Hava Üssü'nde karşılandı.

Geleneksel olarak su topu selamıyla karşılanacak uçağa, su yerine yanlışlıkla itfaiye köpüğü ile karşılama yapıldı.

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri, konuyla ilgili herhangi bir hata açıklaması yapmadı.

Bir reddit kullanıcının açıklamasına yer verilen haberlerde, Leeuwarden yangın departmanının su ile karşılamaya hazır olduğunu ancak köpük fışkırtma özelliğini kapatmayı unuttuğu bildirildi.

Kaynak: Task and Purpose