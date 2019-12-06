Dünya
Hollanda'nın ilk F35'i yanlışlıkla köpük banyosu yaptı06 Aralık 2019 Cuma 09:13 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 10:43
Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin ilk operasyonel F-35 Lightning II uçağı için yapılan geleneksel karşılama töreninde, uçağa su yerine yanlışlıkla yangın söndürme köpüğü sıkıldı.
Hollanda'nın ilk operasyonel F-35 Lightning II uçağı, Leeuwarden Hava Üssü'nde karşılandı.
Geleneksel olarak su topu selamıyla karşılanacak uçağa, su yerine yanlışlıkla itfaiye köpüğü ile karşılama yapıldı.
Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri, konuyla ilgili herhangi bir hata açıklaması yapmadı.
Bir reddit kullanıcının açıklamasına yer verilen haberlerde, Leeuwarden yangın departmanının su ile karşılamaya hazır olduğunu ancak köpük fışkırtma özelliğini kapatmayı unuttuğu bildirildi.
Kaynak: Task and Purpose
Etiketler: köpüklü su Hollanda f35