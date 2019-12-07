Spor
Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber07 Aralık 2019 Cumartesi 12:03 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 12:06
Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan maçta ağrı hisseden N'Koudou'nun, sol bacak üst arka (biceps) adalesinde birinci derece kas zorlanması belirlendiği bildirildi.
Siyah-beyazlı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA