MotoGP Almanya'da sprint yarışını Jorge Martin kazandı

Sezonun 7. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde düzenlendi.

Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan İspanyol sürücü Martin, bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak, 12 puanı hanesine yazdırdı.

Ducati Lenovo'nun İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia, sprint yarışında liderin 2.4 saniye gerisinde ikinci oldu. Red Bull KTM Factory Racing takımından Avustralyalı Jack Miller ise liderin 3.2 saniye ardında üçüncü sırada yer aldı.

Bagnaia, pilotlar klasmanında 140 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 119 puanla Martin takip etti.

MotoGP'de şu ana kadar yapılan yarışlarda Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia 3, Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi 2 ve LCR Honda Castrol takımının İspanyol pilotu Alex Rins bir kez birinci oldu.

Pilotlar klasmanı

18 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak Almanya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 140 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 119

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 113

4. Brad Binder (Güney Afrika): 96

5. Johann Zarco (Fransa): 93