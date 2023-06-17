Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Başkan Ali Koç'un ardından yapılan oylamada yönetim kurulu ve üyeler faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi.

İbranın ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kendisinin göreve devam edip etmemesi yönünde oylama yaptı.

Oylama oy çokluğuyla kabul edilirken, uzun süre Dündar aleyhine tezahürat yapıldı.

Bütçe ve ek bütçe oy çokluğuyla kabul edildi

Başkan Ali Koç'un konuşmasının ardından bütçe ve ek bütçenin okunarak genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.

Bütçe ve ek bütçe ile mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçimi de oy çokluğuyla kabul edildi.

İbraların ardından kongre üyelerinden konuşmak isteyenlere söz verildi.