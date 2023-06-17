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Spor
AA 17.06.2023 16:49

Samsunspor'da Yüksel Yıldırım yeniden başkan seçildi

Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Kongresi'nde Yüksel Yıldırım, yeniden göreve getirildi.

Samsunspor'da Yüksel Yıldırım yeniden başkan seçildi
[Fotograf: İHA]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen kongreye tek liste halinde giren Yıldırım, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulunda ise Murat Alanyurt, Ali Asal, Hasan Kaya Aşçı, Fazlıhan Carus, Yaşar Çelik, Zahit Çetin, Alper Abdullah Engiz, Zafer Erdoğan, Abdurrahman Güngör, Fatih Hasbal, Serkan Kaya ve Arzu uslu yer aldı.

Yıldırım'ın iş seyahati nedeniyle katılmadığı seçimin ardından Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Uslu, dernek üyelerine teşekkür etti.

TFF Yüksel Yıldırım'ı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Samsunspor Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Yüksel Yıldırım'ı tebrik etti.

"Samsunspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

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