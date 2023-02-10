Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'den depremzedelere destek için özel forma
MKE Ankaragücü Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel 'Umut' formamızın ön satışı başladı." denildi.
"www.ankaragucustore.com.tr" internet adresinden 300 liraya satışa sunulan siyah renkli formanın üzerinde depremden etkilenen 10 şehrin haritası ile isimleri yer aldı.
Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) February 10, 2023
Satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel "Umut" formamız şimdi ön satışta!
https://t.co/Z01GxzqUlK pic.twitter.com/fhVcxIZLJX
Etiketler: MKE Ankaragücü Deprem
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