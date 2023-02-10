Daha önce birçok dünyaca ünlü futbolcunun formasını açık artırma ile satarak gelirini depremzedelere bağışlayan milli oyuncu Merih Demiral, sosyal medya hesabından Lionel Messi’nin de imzalı formasının satılacağını duyurdu.

Açık arttırma sonucu satıştan elde edilen gelir yine deprem bölgesine gönderilecek.

Merih, ayrıca Messi ile iletişime geçerek durumu kendisine anlatan Hakan Çalhanoğlu ile Gianluigi Donnarumma'ya da teşekkür etti.