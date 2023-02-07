Milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabından Türkiye'deki depremzedeler için Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırma usulü satılacağını duyurdu. Demiral, şu açıklamayı yaptı:

"Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır."

Az önce @Cristiano ile konuştum.



Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.



Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

Merih Demiral, bir başka paylaşımında ise "Şimdi de Juventus futbolcusu Leonardo Bonucci ile konuştum. Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi." ifadelerini kullandı.