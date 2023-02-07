Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 19:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'dan kötü haber
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan."
Başımız sağ olsun!— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023
Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Seni unutmayacağız güzel insan.???? pic.twitter.com/15yjH9Sa1H
Etiketler: Yeni Malatyaspor
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