Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jose Mourinho'dan depremzedeler için dayanışma mesajı
[Fotograf: Reuters]
İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen deprem nedeniyle dayanışma mesajı yayımladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, depremzedeler için dayanışma mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim ile olduğu bir fotoğrafını paylaşan 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Türk ve Suriyeli arkadaşlarımı kucaklıyorum." ifadesini kullandı.
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