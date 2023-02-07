İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, depremzedeler için dayanışma mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim ile olduğu bir fotoğrafını paylaşan 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Türk ve Suriyeli arkadaşlarımı kucaklıyorum." ifadesini kullandı.