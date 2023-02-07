Portekiz'in Benfica Futbol Takımı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için antrenmandan önce saygı duruşunda bulundu.

Portekiz takımı, sosyal medya hesabından saygı duruşunun yapıldığı anı gösteren bir görüntü paylaştı ve paylaşımda şu mesaj yer aldı:

"Suriye ve Türkiye'deki depremzedeleri rahmetle anıyoruz. Dualarımız sizinle."