Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Benfica'dan depremzedeler için saygı duruşu
Portekiz'in Benfica Futbol Takımı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için antrenmandan önce saygı duruşunda bulundu.
Portekiz'in Benfica Futbol Takımı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için antrenmandan önce saygı duruşunda bulundu.
Portekiz takımı, sosyal medya hesabından saygı duruşunun yapıldığı anı gösteren bir görüntü paylaştı ve paylaşımda şu mesaj yer aldı:
"Suriye ve Türkiye'deki depremzedeleri rahmetle anıyoruz. Dualarımız sizinle."
???????? ???????? A nossa homenagem às vítimas dos sismos na Síria e na Turquia.— SL Benfica (@SLBenfica) February 7, 2023
???? Our thoughts are with you. pic.twitter.com/W3eTYl1xld
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