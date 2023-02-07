Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün Belediye Başkanı Danela Arsovska, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müdahale önlemi olarak Üsküp Belediyesi, Üsküp Bölge İtfaiye Birliğinden bir ekibi Gaziantep'e gönderdi." ifadesini kullandı.

Ekibin arama kurtarma operasyonlarına dahil olacağını belirten Arsovska, Gaziantep'teki yerel makamlarla da iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Arsovska, Üsküp'ün dayanışma şehri olduğunu ifade ederek, yarın "Türkiye ve Suriye'ye 6 milyon dinarlık (yaklaşık 2 milyon lira) insani yardım"ın onaylanması için Belediye Meclisi'ne sunacağını bildirdi.