Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküp Belediyesi'nden Türkiye'ye itfaiye ekibi desteği
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün Belediye Başkanı Danela Arsovska, Türkiye'de deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere Gaziantep'e itfaiye ekibi gönderdiklerini açıkladı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün Belediye Başkanı Danela Arsovska, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müdahale önlemi olarak Üsküp Belediyesi, Üsküp Bölge İtfaiye Birliğinden bir ekibi Gaziantep'e gönderdi." ifadesini kullandı.
Ekibin arama kurtarma operasyonlarına dahil olacağını belirten Arsovska, Gaziantep'teki yerel makamlarla da iletişim halinde olduklarını kaydetti.
Arsovska, Üsküp'ün dayanışma şehri olduğunu ifade ederek, yarın "Türkiye ve Suriye'ye 6 milyon dinarlık (yaklaşık 2 milyon lira) insani yardım"ın onaylanması için Belediye Meclisi'ne sunacağını bildirdi.
Etiketler: Kuzey Makedonya Deprem Hatay Malatya Kahramanmaraş Gaziantep Adana
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