Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi, Emine Erdoğan'a "yardıma hazırız" mesajı verdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "yardıma hazırız" mesajı gönderdi.
Zelenska, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üzüntüsünü bildirdi.
Emine Erdoğan’a hitaben paylaştığı mesajda Zelenska, şu ifadeleri kullandı:
"Kendi trajedimize rağmen, bugün düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye ile birliktedir. Binlerce insanın ölümü ve ıstırabı tarif edilemez bir acıdır. Emine Erdoğan, sizin için buradayız ve mümkün olan her şekilde yardıma hazırız. Faciadan etkilenenlere başsağlığı diliyorum. Ukrayna yanınızda."
Etiketler: Emine Erdoğan
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