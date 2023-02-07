Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan El Salvador Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bukele, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.