Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan El Salvador Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bukele, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Etiketler: El Salvador Nayib Bukele
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