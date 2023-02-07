Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
[Fotograf: AA]
Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.
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