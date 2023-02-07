İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek devam ediyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde İpsala Kaymakamlığı koordinasyonunda başlatılan kampanyaya İpsalalı üreticiler ilk etapta 50 tonun üzerinde pirinç desteğinde bulundu.

Kampanya kapsamında pirinç yüklü 2 tır, ısıtıcı ve battaniye yüklü 2 tır ile yardım malzemeleri bulunan 1 tır hazırlandı.

Yardımların İpsala Spor Salonu'nda alınmasına devam ediliyor.