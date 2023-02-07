Dondurucu soğuk havaya rağmen bağışların kabul edildiği İstasyon Caddesi'ne gelen vatandaşlar, kan vermek için saatlerce sıra bekledi.

Kan bağışında bulunan Orhan Çetin, depremzedeler için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Uzun süre bekledikten sonra kan verebildiğini aktaran Çetin, şöyle konuştu:

Kan verdik. İnşallah depremzedelere faydası olur. Kan vermek için yarım saat yol geldim. Kış mevsimindeyiz ve hava soğuk. Herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz. Kimin elinden ne geliyorsa yapsın. Elimizden bu geldi, biz de kan verdik. Bize düşen başka bir şey varsa hazırız.

Sırada bekleyen Kardelen Akar da "Uzaktayız, depremzedeler için elimizden bir şey gelmiyor. Biz de katkı sağlamak için kan bağışında bulunduk. Herkesin kan vermesini istiyorum. Soğuk havaya rağmen burada sıradayız. Vatandaşlık görevimizi bu şekilde yerine getiriyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Muhammet Ali Sönmez de "Kan bağışı yaptık. Hava soğuk, üşüyoruz. Bir mum başka bir muma ışığını vermekle bir şey kaybetmez. Eğer benim kanım başkasının hayatını kurtaracaksa ne mutlu bana. Bu görevi ertelemeyelim. Hemen sıraya girip kan verelim. Yapacaksak bugün yapmamız, yarına bırakmamamız lazım. İnsan hayatı saniyelere bağlı" ifadelerini kullandı.