Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy, Türkiye'ye insani yardım gönderilmesi kararını imzaladı
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye insani yardım sağlama kararını imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zelenskiy, Türkiye'ye insanı yardım göndermek için kararname imzaladı.
Kararnamede, Zelenskiy'nin, Türkiye'ye yardım sağlanması yönünde Ukrayna Bakanlar Kuruluna talimat verdiği bilgisi paylaşıldı.
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