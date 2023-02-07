Görüşmede, artan gerginliğin, iki devletli çözüm imkanı ile bölgede güven ve istikrar hususunda "tehlikeli yansımaları" olabileceği ifade edildi.

Bakan Şukri, Mısır'ın bölgedeki gerilimi sakinleştirme yanlısı olduğuna vurgu yaparak, "İsrail'in, Filistin halkına karşı gerginliği artıran tek taraflı uygulamalarına son vermesi gerekmektedir." dedi.

Filistin ile İsrail arasında 2014'te askıya alınan müzakerelere değinen Şukri, bölgede tansiyonu düşürmenin ve İsrail'in tek taraflı uygulamalarını durdurmasının bu müzakerelerin tekrar başlamasında etkili olacağını dile getirdi.

Şukri ayrıca bölgede mevcut gerilime son vermek, Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmak ve müzakere masasına dönülmesi için AB'nin öncülüğündeki uluslararası ortakların oynayacağı rolün önemine değindi.

Koopmans da AB'nin Filistin topraklarındaki gergin durumun yanı sıra yeni görüş ve önerilerle müzakerelere yeniden başlanması hususunda Mısır'la işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

İsrail'in 26 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 10 Filistinlinin öldürüldüğü baskın bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.