Tunus Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla hazırlanan acil yardım uçaklarıyla gönderilmek üzere yardım toplanması için başlattığımız kampanya sonucunda hazırlanan uçaklar önümüzdeki saatler içerisinde deprem bölgelerine gönderilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Başlatılan yardım kampanyası kapsamında gönüllü sağlık görevlilerinin Tunus genelindeki Kızılay merkezlerine başvurduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ve Suriye halkına yardım etmek isteyen derneklerin koordinasyonunu sağlamak ve merkezlerimize başvuruda bulunan gönüllü sağlık görevlilerini bölgeye yönlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor."

Tunus Cumhurbaşkanı Said, dün yayımladığı taziye mesajında, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere askeri uçaklarla bölgeye acil yardım malzemesi gönderilmesi talimatı vermişti.