Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzmanların, Pazarcık ve Elbistan'daki depremlerin birbirinden bağımsız ve birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketi olarak tarif ettiğini belirten Erdoğan, her iki depremde yer yüzünde 7 kilometre gibi yıkımın şiddetini artıran bir yakınlıkta yaşandığını söyledi.

"Dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız"

Kırılan fayların genişliği itibarıyla bu depremlerin çok geniş bir alanda, çok büyük yıkıma sebebiyet verdiğini aktaran Erdoğan, "Dolayısıyla sadece cumhuriyet tarihinin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Devletimiz tüm kurumları, kuruşları personeli ve imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla deprem bölgelerinde çalışmaya başlamıştır." dedi.

"53 bin arama kurtarma görevlisi ve destek personeli enkaz bölgesinde"

Şartların zorluğuna rağmen devletin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşların da desteğiyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, halihazırda 53 bin 317 arama kurtarma görevlisi ile destek personelinin enkaz bölgesinde çalıştığını, yurt içi ve dışından gelen ekiplerle bu sayının her geçen saniye arttığını kaydetti.

"54 bin çadır, 102 bin yatak bölgeye gönderildi"

Erdoğan, "Kurtulanların barınmadan giyeceğe ve yiyecekten ısınmaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri de hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi." dedi.

"Her ilimizde bir bakanımız yürütülen faaliyetleri takip ediyor"

Felaketin yaşandığı her ilde mevcut yöneticileri desteklemek için ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, her ilde bir bakanın yürütülen faaliyetlerini takip ettiğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da AFAD Merkezi'nde çalışmaların koordinasyonunu yürüttüğünü aktardı.

Erdoğan, kendilerinin da sahadakilerle sürekli irtibat içinde Cumhurbaşkanlığı Kriz Merkezi üzerinden gelişmeleri takip ederek gereken müdahaleleri yaptıklarını belirtti.

"100 milyar liralık kaynağı kurumların emrine tesis ettik"

Acil yardım ve destek faaliyetleri için hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumların emrine tahsis ettikleri bilgisini paylaşan Erdoğan, "Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir. Kış şartları sebebiyle bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında halen zorluklar yaşanıyor. Bunun için zorunlu olmadıkça deprem bölgesi içindeki yolları kullanmamasını ve telefon görüşmelerinin de acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorum." dedi.

"3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var"

Şu anda depremde hayatını kaybedenlerin 3 bin 549 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 168 kişinin de yaralandığını söyleyen Erdoğan, "En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır." diye konuştu.