Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremzedeler için ihtiyaç ürünleri satılacak: 'e-Seferberlik' başlatıldı
Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ta olan depremlerin ardından, felaketten zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla e-ticarette “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” (e-Seferberlik) başlatıldı.
Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacak.
Satıcılar ürünlerini indirimli fiyattan satacak
İhtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik’te elektronik ticaret pazar yerleri satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak, satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacak.
Etiketler: Deprem Ticaret Bakanlığı
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