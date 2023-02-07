Merkez üssü Kahramanmaraş’ta olan depremlerin ardından, felaketten zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla e-ticarette “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” (e-Seferberlik) başlatıldı.

Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacak.

Satıcılar ürünlerini indirimli fiyattan satacak

İhtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik’te elektronik ticaret pazar yerleri satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak, satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacak.