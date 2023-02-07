Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Onikişubat ilçesindeki enkazda gerçekleştirilen arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de katıldı.
Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yıkılan 8 katlı Ezgi Sitesi'nde ses duyulması üzerine AFAD ve Azerbaycan kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Azerbaycan askeri birliklerinin destek verdiği çalışmalarda Azerbaycan'dan getirilen arama kurtarma köpekleri "Cuna" ve "Luna" da kullanıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yakınları enkaz altında olan vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını izlemeye devam etti.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem
Son Haberler
- 09:08
- 09:01
- 08:51
- 08:44
- 08:29
Sıradaki Haber
Depremzedeler için ihtiyaç ürünleri satılacak: 'e-Seferberlik' başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz