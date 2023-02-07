Ülke genelinde toplanan yardımlar Türkiye'ye ulaştırılmak üzere Brüksel Belediyesi tarafından Expo alanında tahsis edilen bölgedeki depoya götürülüyor.

Burada gönüllüler, yardım malzemelerini sınıflandırıyor ve erkek, kadın, çocuk giysisi, hijyen malzemeleri, gıda gibi kategorilere göre paketliyor.

Brüksel Belediyesi Meclis Üyesi ve Brüksel Bölge Milletvekili Şevket Temiz, yardımların toplandığı depoda yaptığı açıklamada, Brüksel Belediyesinin toplama, koordinasyon ve organizasyon faaliyetleri için bir yer tesis ettiğini söyledi.

AFAD'ın paylaştığı battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, kadın ve çocuk hijyen ürünleri gibi acil yardım malzemelerini öncelediklerini belirten Temiz, "Buradaki en büyük sıkıntımız kolileme olacak. Malzemelerin sınıflandırılması gerekiyor. Gelecek yardımların önce evlerde veya derneklerde ayıklanıp kolilenmesi gerekiyor." dedi.

Temiz, yardımların Belçika'daki Türk iş insanları ve özel taşıma şirketlerinin gönüllü girişimiyle Türkiye'ye ücretsiz gönderileceğini aktararak daha fazla tır sağlanması ve kolileme işlemleri için gönüllülere çağrıda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

İlk tır çıkmaya hazırlanıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Başkanı Hayri Apaydın da 3 tırın hazır beklediğini, ilk tırın büyük ihtimalle yarın yola çıkacağını söyledi.

Vatandaşların yardım konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Apaydın, Belçika'da Türkiye'deki depremzedelere yönelik yardımları organize ettiklerini anlattı.

Apaydın, ilk gelen yardımlar kendilerine karışık biçimde ulaştığı için deponun bir bölümünde ayrıştırma yapıldığını söyledi.

"En büyük sıkıntımız şu anda iş gücü." diyen Apaydın, gelen malzemelerin istiflenmesi için gönüllülere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Brüksel Belediyesine tahsis ettiği depo için teşekkür eden Apaydın, yardım kampanyasını çeşitli STK'larla işbirliği içinde yürüttüklerini ifade etti.

Apaydın, "Şu anda üç tırımız hazır bekliyor. Büyük ihtimalle yarın ilk tırımızın çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Tırın Kilis'e gideceğini ifade eden Apaydın, İHH ve AFAD ile ortak çalışma içinde olduklarını, yardımları hızla depremzedelere ulaştıracaklarını anlattı.

Acil gönüllü ihtiyacı

Belçika Brüksel Emirdağ Yardımlaşma Derneği (EYAD) İkinci Başkanı Erol Top da "Acil personel desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Gelen yardımların ayrıştırılması ve yüklenmesine katkı sağlayacak kişilerin destek vermesinin önemine işaret eden Top, yardımların gıda dışı olması gerektiğini, özellikle kışlık bot, mont, battaniye, yorgan olursa daha iyi olacağını belirterek içindekilerin paketlerin üzerine yazılarak teslim edilmesini istedi.

Nakdi yardımlara öncelik

Brüksel Aile Dayanışma Merkezi (FAMİS) Başkanı Tekin Deniz, "Bu bir insani mesele. Şimdi tam dayanışma, yardımlaşma, Türkiye'ye destek zamanı." diye konuştu.

Brüksel Belediyesine teşekkür eden Deniz, vatandaşların yardım konusunda çok duyarlı olduğunu vurguladı.

Deniz, vatandaşlara öncelikle maddi yardımları ilgili AFAD hesaplarına yapmalarını tavsiye etti.

Uyku tulumu, çadır, battaniye, erkek, kadın ve çocuk kışlık giyecekler ile bot ve çocuk bezi gibi ürünlerin karton kutuda getirilebileceğini anlatan Deniz, yeni ürün bağışlanmasının da önemine işaret etti.

"Evde oturmasınlar, yardıma gelsinler"

Gönüllülerden Fikriye Vuran, "Yıllardır derneklerde çalışıyorum. Şu anda ülkemiz için yardımda bulunmamız gerekiyor. Vatandaşlara sesleniyorum; evde oturmasınlar, yardıma gelsinler. Bizler de hastayız, çocuklarımız var. Ama geldik. Lütfen gelin." dedi.

Vuran, "Kendiniz giyebileceğiniz kıyafetleri getirin. Çok eski, kullanılmayacak durumda ürünler getirmeyin." diye konuştu.

Bir diğer gönüllü Belgin Baykal da "Burasının açıldığını öğrendim. Herkes yardımda bulunsun. Torbalara koyup getirmeyin. Kartonlara ayrı ayrı koyun getirin ki; burada vakit kaybetmeyelim. Lütfen yardımseverler, elinizi vicdanınıza koyun gelin. Türkiye'miz çok kötü durumda. Bir olmanın tam zamanı. Arabayla gelebiliyorsunuz. İçeri kadar girip kolileri getirebiliyorsunuz." dedi.

Brüksel Belediye Başkanı'ndan çağrı

Brüksel Belediyesi Başkanı Philippe Close da düzenlenen yardım kampanyasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Close, vatandaşların ilk yardım malzemelerini 19 Şubat'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde Expo alanındaki "Palais 11" adresine ulaştırabileceklerini bildirdi.