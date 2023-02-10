Göztepe deprem bölgesine 2 yardım tırı daha gönderdi
Göztepe Spor Kulübü, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personellerinin destekleriyle alınan gıda malzemelerini 2 tırla deprem bölgesine gönderdi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı 10 ildeki depremzedeler için spor kulüplerinin yardım kampanyaları devam ediyor.
Göztepe Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin nakdi ve ayni bağışlarıyla alınan gıda malzemeleri 2 tırla yola çıktı.
Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan merkezde bağışların toplandığının aktarıldığı açıklamada, kulübün resmi ürün mağazası Gözgöz'ün deposundaki kışlık ürünler de depremzedelere gönderildi.
Gürsel Aksel Stadyumu deprem yardım toplama merkezinden 2 tırımız daha afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 9, 2023
İzmir halkına ve taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz, yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam ediyoruz????#Göztepe pic.twitter.com/76tYgbmErq
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