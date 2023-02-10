"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı 10 ildeki depremzedeler için spor kulüplerinin yardım kampanyaları devam ediyor.

Göztepe Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin nakdi ve ayni bağışlarıyla alınan gıda malzemeleri 2 tırla yola çıktı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan merkezde bağışların toplandığının aktarıldığı açıklamada, kulübün resmi ürün mağazası Gözgöz'ün deposundaki kışlık ürünler de depremzedelere gönderildi.​​​​​​​