Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cimnastik antrenörü Fatma Özbaytemur depremde hayatını kaybetti
Türkiye Cimnastik Federasyonu, antrenörlerinden Fatma Özbaytemur'un "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Artistik cimnastik antrenörlerimizden Fatma Özbaytemur'un, Adıyaman'da meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Antrenörümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." denildi.
Acı Kaybımız... pic.twitter.com/Qaf7uawGAT— Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) February 10, 2023
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