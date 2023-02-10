Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'li voleybol takımı kafilesinden 16 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: Reuters]
Türkiye Voleybol Federasyonu, Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremin ardından Adıyaman'da konakladıkları otel enkazında kalan KKTC'li voleybol takımından kötü haber geldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu, enkazda kalan 16 sporcunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.
"Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."
Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) February 10, 2023
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş KKTC
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