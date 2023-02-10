Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremin ardından Adıyaman'da konakladıkları otel enkazında kalan KKTC'li voleybol takımından kötü haber geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, enkazda kalan 16 sporcunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

"Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."