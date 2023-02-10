Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takımın depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

AFAD'ın yardım kampanyasına destek veren kulüp, yüksek soğuğa dayanıklı uyku tulumları da bulunan kışlık ürünlerin yüklendiği yardım tırlarının yanı sıra takım otobüsünü depremzedelerin Trabzon'a dönmesi için bölgeye gönderdi.

Takım otobüsü, sabah erken saatlerde 39 kişiyle birlikte Trabzon'a geldi.

Depremzedelerden bazıları kentte konaklayacakları yerlere ulaştırıldı, bazıları ise servis araçlarıyla Giresun ve Ordu'ya gönderildi.

Trabzonspor'dan Nihat Çakıroğlu için başsağlığı mesajı

Trabzonspor, deprem bölgesine yardım götürürken kalp krizi sonucu vefat eden tır sürücüsü Nihat Çakıroğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası İstanbul'dan aldığı yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için yola çıkan Trabzonlu hemşehrimiz Nihat Çakıroğlu'nun direksiyon başında kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Nihat Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için yola çıkan hemşehrimiz Nihat Çakıroğlu’nun direksiyon başında kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhum Çakıroğlu’na Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/xDcDtqXakM — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 10, 2023

İstanbul'dan yardım malzemeleri yüklenen tırla Malatya'ya hareket eden 63 yaşındaki Çakıroğlu, 8 Şubat'ta Düzce'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.