Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kupada Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleyen MKE Ankaragücü, bu tura Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u yenerek gelen Beşiktaş'la karşılaşacak.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

22 yıllık çeyrek final hasreti

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıldır çeyrek final göremiyor.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyor.

Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan ve Fenerbahçe'ye elenen MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyip 22 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırmaya çalışacak.

Beşiktaş taraftarı yok

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında konuk takımın taraftarları maçı statta izleyemeyecek. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde maça misafir takım taraftarı alınmayacak.

MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.