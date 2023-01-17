Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın acı günü
[Fotograf: AA]
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın babası Osman Koca vefat etti.
Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Koca'nın naaşı, Bala ilçesinin Derekışla Mahallesi'ne defnedilecek.
MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, Koca ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.
Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın babası Osman Koca vefat etmiştir.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 17, 2023
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, Koca ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak olup, merhum Bala Derekışla Köyü'ne defnedilecektir. pic.twitter.com/mGYCypFu4v
Etiketler: MKE Ankaragücü
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