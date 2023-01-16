Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor'da Giresunspor mesaisi başladı
[AA (Arşiv)]
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Cuma günü Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.
Etiketler: Adana Demirspor Giresunspor
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