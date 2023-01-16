Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftası, yapılan tek maçla sona erdi. Eyüpspor, ikinci devrenin ilk haftasını 41 puanla lider kapattı.
Haftanın kapanış maçında Pendikspor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yenen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde, 42 puanla ligin ikinci devresindeki ilk haftayı da lider tamamladı.
Sonuçlar
Ligde 20. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altaş Denizlispor-Eyüpspor: 0-1
Dyorex Boluspor-Manisa FK: 3-1
Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor: 1-1
Yılport Samsunspor-Altay: 2-1
Göztepe-Sakaryaspor: 0-1
Tuzlaspor-Adanaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Bodrumspor: 1-3
Altınordu-Gençlerbirliği: 2-1
Pendikspor-Erzurumspor FK: 1-1
21. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
20 Ocak Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)
19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)
22 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)
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