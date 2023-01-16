Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayırdı
[Fotograf: AA]
Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım'la sözleşmelerini feshettiklerini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
Etiketler: Medipol Başakşehir Süper Lig
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