Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün tesislerde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısında çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
Açıklamada, genel kurulun 23 Ocak Pazartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.
Etiketler: Giresunspor Süper Lig
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