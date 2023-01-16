Kritik 90 dakikayı 3 puanla kapatan kırmızı-siyanlılar üst üste 5 yenilginin ardından rahat nefes aldı. Kazanmasına rağmen düşme potasında kurtulamayan Uşakspor'da Ceyhun Müderrisoğlu, camiadan destek istedi.

Müderrisoğlu, `İlk maçınızı galibiyetle bitirmek hepimize moral oldu. İnanıyorum ki bu galibiyet bizlere milat olacak. Seri galibiyetler yakalayıp bir an önce bu bölgeden çıkacağız` dedi.