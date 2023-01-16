Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uşakspor yeni bir sayfa açtı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktörlük koltuğuna Ceyhun Müderrisoğlu'nu getiren Uşakspor, ikinci yarının ilk maçında alt sıralardaki önemli rakiplerinden Diyarbakırspor'u evinde 2-1 yenerek kurtuluş ateşini yaktı.
Kritik 90 dakikayı 3 puanla kapatan kırmızı-siyanlılar üst üste 5 yenilginin ardından rahat nefes aldı. Kazanmasına rağmen düşme potasında kurtulamayan Uşakspor'da Ceyhun Müderrisoğlu, camiadan destek istedi.
Müderrisoğlu, `İlk maçınızı galibiyetle bitirmek hepimize moral oldu. İnanıyorum ki bu galibiyet bizlere milat olacak. Seri galibiyetler yakalayıp bir an önce bu bölgeden çıkacağız` dedi.
Etiketler: Uşak
Son Haberler
- 13:28
- 13:26
- 13:27
- 13:23
- 13:30
Sıradaki Haber
Iğdır'da üniversite öğrencileri yöresel bitki envanteri için köyleri geziyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz