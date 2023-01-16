Üniversitenin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Iğdır Şube Müdürlüğüyle ortak yürüttüğü "Geleneksel Bitkiye Yönelik Yöresel Bitkilerin Kullanımı" projesi kapsamında, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, eğitimlerine katkı sağlamak için köy gezileri başlattı.

İlk programlarını Koçkıran köyünde başlatan öğrenciler, burada kahvehane ve evleri ziyaret etti. Öğrenciler, vatandaşların çevrelerindeki yaban hayatı ve bitkileri nasıl tanımladığını, yöre dilinde isimlerinin neler olduğunu ve kulanım alanları ile ilgili envanter oluşturdu.

Belirli aralıklarla gezilerini sürdürecek öğrenciler, sınıfta yapılan derslerin önemli bir bölümünü köylerde uygulamalı almış olacak.

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit, AA muhabirine, bölümlerinde öğrenim gören öğrencileriyle bölgenin literatürü için önem arz eden bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Araştırmalar tek bir yerde toplanarak bölge için faydalı veriler oluşturulacağını belirten Yiğit, "Hem projeye katkı sağlamak hem de öğrencilerimizin yaban hayatı envanteri teknikleri dersi kapsamında köylere gidiyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz köyde ve alanda bu envanterin nasıl alındığını, etnobotanik, etnozoolojik çalışmaların nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Derste gördüklerini köylerde pekiştiriyorlar

Öğrencilerden Serkan Cengiz ise dersleri doğal ortamında ve yöre şartlarına göre aldıklarını belirtti.

Ev ev dolaşarak köylülerle birebir sohbet ettiklerini ifade eden Cengiz, "Köylülerin geçmişte ve şimdi kullandıkları bitkiler hakkında bilgiler topluyoruz. Burada genel olarak sağlık, yemeklik ve içecek olarak tüketilen bitkileri yöre ismiyle tanımlamaya çalıyoruz." dedi.

Ahmet Ali Birol da bir yandan araştırma yapıp bir yandan da yeni kültürlerle tanıştıklarını belirterek, "Sınıfta gördüğümüz eğitimi burada uygulamalı gördük, bunun da bize büyük katkısı oldu." diye konuştu.