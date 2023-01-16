Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Alanyaspor maçına hazır
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması üzerinde durdu. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray'ın Alanyaspor ile yapacağı Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı, yarın saat 20.30'da başlayacak.
Etiketler: Galatasaray Alanyaspor Türkiye Kupası
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